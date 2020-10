Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi, lite da Barbara D'Urso: “Mi fai schifo" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scontro nel salotto di Barbara D'Urso tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi, che ha espresso il suo disgusto verso la concorrente del Grande Fratello Vip 5. lite tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso: la concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è scontrata con il critico d'arte, che sostiene che tra i due ci sia stato più di un bacio. Franceska Pepe, ospite per la prima volta di Barbara D'Urso dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 5, si è scontrata in maniera veemente con Vittorio Sgarbi. Nel salotto di Live ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scontro nel salotto diD'tra, che ha espresso il suo disgusto verso la concorrente del Grande Fratello Vip 5.tradurante l'ultima puntata di Live-Non è la D': la concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è scontrata con il critico d'arte, che sostiene che tra i due ci sia stato più di un bacio., ospite per la prima volta diD'dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 5, si è scontrata in maniera veemente con. Nel salotto di Live ...

