Euro Digitale, BCE accelera (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La mia opinione personale è che in un mondo digitalizzato l’Euro Digitale non sia una scelta, ma un obbligo”. Lo ha affermato il Vicepresidente della BCE, Luis De Guindos, intervenendo nel corso di un webinar dell’Institute of International Finance. Ciò detto, l’Euro Digitale è una questione che avrà “un impatto sulla stabilità finanziaria e dei prezzi che dobbiamo analizzare”. Alla Bce “riteniamo che una valuta Digitale può avere una ruolo importante in un mondo digitalizzato. Ma dobbiamo guardare attentamente al potenziale impatto che può avere sulla politica monetaria – ha detto De Guindos – ad ogni modo non sostituirà l’Euro fisico, il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La mia opinione personale è che in un mondo digitalizzato l’non sia una scelta, ma un obbligo”. Lo ha affermato il Vicepresidente della BCE, Luis De Guindos, intervenendo nel corso di un webinar dell’Institute of International Finance. Ciò detto, l’è una questione che avrà “un impatto sulla stabilità finanziaria e dei prezzi che dobbiamo analizzare”. Alla Bce “riteniamo che una valutapuò avere una ruolo importante in un mondo digitalizzato. Ma dobbiamo guardare attentamente al potenziale impatto che può avere sulla politica monetaria – ha detto De Guindos – ad ogni modo non sostituirà l’fisico, il ...

la_gata_lova : dicano, dicano, lor signori - Euro digitale, la Bce lancia il sondaggio: 'I cittadini ci dicano la loro opinione'… - marino29b : RT @FMCastaldo: Audizione in @EP_Economics di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della @ecb, che ha presentato il report su #euro… - FMCastaldo : Audizione in @EP_Economics di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della @ecb, che ha presentato il report… - _giulia2004 : Euro digitale, la Bce lancia il sondaggio: 'I cittadini ci dicano la loro opinione' - sentrocapital : @icebergfinanza che intendi per ..il resto ? nn capisco a che serve l'euro digitale se poi mantengono il contante ? -