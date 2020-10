Enel con Helbiz per mobilità in città al 100% green e sostenibile (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Grazie al protocollo d’intesa firmato da Helbiz ed Enel in occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile, le città italiane potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata da sola energia rinnovabile fornita da Enel Energia. Obiettivo dell’accordo è accelerare il tasso di utilizzo di monopattini e bici elettriche in sharing attraverso l’impiego esclusivo di fonti rinnovabili. A partire da oggi, 12 ottobre, infatti, tutti i mezzi elettrici Helbiz saranno alimentati da energia rinnovabile certificata erogata da Enel Energia presso tutti i magazzini italiani di stoccaggio e ricarica delle 14 città italiane ad oggi coperte dal servizio tra cui Milano, Roma, Bari, Napoli, Torino. La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Grazie al protocollo d’intesa firmato daedin occasione della settimana Europea della Mobilità, le città italiane potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata da sola energia rinnovabile fornita daEnergia. Obiettivo dell’accordo è accelerare il tasso di utilizzo di monopattini e bici elettriche in sharing attraverso l’impiego esclusivo di fonti rinnovabili. A partire da oggi, 12 ottobre, infatti, tutti i mezzi elettricisaranno alimentati da energia rinnovabile certificata erogata daEnergia presso tutti i magazzini italiani di stoccaggio e ricarica delle 14 città italiane ad oggi coperte dal servizio tra cui Milano, Roma, Bari, Napoli, Torino. La ...

EnelEnergiaHelp : @Frix_92 Ciao @Frix_92, ti seguiamo! Al fine di gestire al meglio la tua richiesta, inviaci i dati dell'intestatari… - EnelGroupIT : Una mobilità sostenibile al 100% per le nostre città: grazie alla collaborazione con @helbizofficial, da oggi la fl… - Publiacqua : Lavori #Enel con effetti su approvvigionamento idrico a #Quarrata il 13/10 - Publiacqua : Lavori #Enel con effetti su approvvigionamento idrico a #Quarrata il 13/10 - WorkISJob : ENEL, offerte di lavoro per DIPLOMATI in tutta ITALIA >> -

Ultime Notizie dalla rete : Enel con Enel con Helbiz per mobilità in città al 100% green e sostenibile Teleborsa Trasporti "puliti", a Roma 6mila auto elettriche. Ma ci sono solo 339 colonnine di ricarica e pochissime quelle fast

Angelica Carnelos, intervenuta per Enel x, proprio a proposito dei nuovi ... Noi avevamo presentato 600 richieste, 540 classiche e 60 fast, con importanti investimenti. Ma come già detto molte ...

Enel con Helbiz per mobilità in città al 100% green e sostenibile

(Teleborsa) - Grazie al protocollo d'intesa firmato da Helbiz ed Enel in occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile, le città italiane potranno contare su una flotta ...

Angelica Carnelos, intervenuta per Enel x, proprio a proposito dei nuovi ... Noi avevamo presentato 600 richieste, 540 classiche e 60 fast, con importanti investimenti. Ma come già detto molte ...(Teleborsa) - Grazie al protocollo d'intesa firmato da Helbiz ed Enel in occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile, le città italiane potranno contare su una flotta ...