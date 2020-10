Elisabetta Canalis da impazzire: gli scatti in lingerie sono assolutamente bollenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Elisabetta Canalis da impazzire. L'ex di Bobo Vieri si è davvero superata. Augurando buon lunedì a tutti i suoi follower, infatti, l'ex velina ha mostrato alcuni scatti assolutamente bollenti in lingerie. Ogni parola di fronte alle sue curve pazzesche sarebbero fuori luogo. Dunque, spazio alle foto pubblicate dalla Canalis:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGPPG46Bd8k/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 12 ottobre 2020)da. L'ex di Bobo Vieri si è davvero superata. Augurando buon lunedì a tutti i suoi follower, infatti, l'ex velina ha mostrato alcuniin. Ogni parola di fronte alle sue curve pazzesche sarebbero fuori luogo. Dunque, spazio alle foto pubblicate dalla:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGPPG46Bd8k/" Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis? Prima così poi sfila anche il vestitino: tasso erotico alle stelle, foto vietate ai minori LiberoQuotidiano.it Reginaldo: "Per tutti ero lo stallone della Canalis, così si è rovinata la mia carriera"

Il calciatore brasiliano ha continuato, entrando nel dettaglio della storia con la Canalis e spiegando perché questa avrebbe penalizzato la sua carriera: "Comunque mi fa piacere quando se ne parla ..."

Reginaldo: "La storia con Canalis mi ha rovinato la carriera. Ero solo il suo stallone"

Numeri che a suo giudizio sarebbero potuti essere anche più alti, se solo non fosse stato condizionato dal flirt amoroso con la soubrette Elisabetta Canalis.

