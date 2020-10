Covid, il “Secolo” continua a lavorare in smart warking. La sede chiusa solo per la sanificazione (Di lunedì 12 ottobre 2020) In relazione alla notizia della chiusura della sede del Secolo d’Italia perché il direttore editoriale Italo Bocchino è risultato positivo al Covid, precisiamo: tutta la redazione del Secolo d’Italia, in via precauzionale, ha iniziato a lavorare in smart working già dallo scorso febbraio, un mese prima che fosse deciso il primo lockdown su tutto il territorio nazionale, anticipando la scelta di molti altri giornali; da alcune settimane è stata concordata con la redazione la presenza volontaria in sede, limitata a due giornalisti, così da garantire il distanziamento sociale e tutti i dispositivi di sicurezza; adesso la sede è temporaneamente chiusa per consentire la sanificazione e quindi per il tempo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) In relazione alla notizia della chiusura delladel Secolo d’Italia perché il direttore editoriale Italo Bocchino è risultato positivo al, precisiamo: tutta la redazione del Secolo d’Italia, in via precauzionale, ha iniziato ainworking già dallo scorso febbraio, un mese prima che fosse deciso il primo lockdown su tutto il territorio nazionale, anticipando la scelta di molti altri giornali; da alcune settimane è stata concordata con la redazione la presenza volontaria in, limitata a due giornalisti, così da garantire il distanziamento sociale e tutti i dispositivi di sicurezza; adesso laè temporaneamenteper consentire lae quindi per il tempo ...

SecolodItalia1 : Covid, il “Secolo” continua a lavorare in smart warking. La sede chiusa solo per la sanificazione… - MariaAdeleNari : RT @tizianacampodon: pare che trump, per autodiagnosi, sia immune, abbia sconfitto il covid, vinto tutte le 64 guerre in cui l'America s'è… - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: LA REDAZIONE DEL 'SECOLO D’ITALIA' È STATA CHIUSA PERCHÉ ITALO BOCCHINO E' POSITIVO AL COVID - GHERARDIMAURO1 : RT @_DAGOSPIA_: LA REDAZIONE DEL 'SECOLO D’ITALIA' È STATA CHIUSA PERCHÉ ITALO BOCCHINO E' POSITIVO AL COVID - _DAGOSPIA_ : LA REDAZIONE DEL 'SECOLO D’ITALIA' È STATA CHIUSA PERCHÉ ITALO BOCCHINO E' POSITIVO AL COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “Secolo” Conversazione con l’attore e doppiatore Angelo Evangelista ciociariaoggi.it