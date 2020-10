Covid, Crisanti: “Nuovo lockdown? No, forse andranno imposte alcune restrizioni locali. Vedremo impatto misure tra due settimane” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nuovo lockdown se viaggiamo a questo ritmo di contagi? Direi di no. Abbiamo in campo tutte le competenze e tutta la preparazione per evitarlo. forse bisognerà imporre alcune restrizioni a livello locale o temporale, come la riduzione di apertura di bar e di ritrovi. L’impatto delle nuove misure del governo le Vedremo tra un paio di settimane“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Andrea Crisanti, direttore del dipartimento Medicina Molecolare e Virologia dell’università di Padova. Crisanti concorda con l’inutilità del doppio tampone negativo, come annunciato dal Cts, ma ribadisce la necessità di un maggiore numero disponibile dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nuovose viaggiamo a questo ritmo di contagi? Direi di no. Abbiamo in campo tutte le competenze e tutta la preparazione per evitarlo.bisognerà imporrea livello locale o temporale, come la riduzione di apertura di bar e di ritrovi. L’delle nuovedel governo letra un paio di settimane“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Andrea, direttore del dipartimento Medicina Molecolare e Virologia dell’università di Padova.concorda con l’inutilità del doppio tampone negativo, come annunciato dal Cts, ma ribadisce la necessità di un maggiore numero disponibile dei ...

