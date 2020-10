Coronavirus, in Inghilterra ci sono più persone ricoverate che a marzo: verso lockdown su tre livelli (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Inghilterra in questo momento ci sono più persone ricoverate in ospedale per il Covid 19 che prima dell'adozione del lockdown a marzo. Lo ha reso noto il direttore dell'Nhs, il servizio sanitario ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inin questo momento cipiùin ospedale per il Covid 19 che prima dell'adozione del. Lo ha reso noto il direttore dell'Nhs, il servizio sanitario ...

MediasetTgcom24 : In Inghilterra più ricoveri per Covid-19 che prima del lockdown #coronavirus - SkySport : Inghilterra-Scozia U19 interrotta nel primo tempo: positivo al Covid l'allenatore scozzese - clikservernet : Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5 g… - Noovyis : (Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5… - arual812 : RT @MediasetTgcom24: In Inghilterra più ricoveri per Covid-19 che prima del lockdown #coronavirus -