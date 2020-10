Coronavirus | direttore generale Asl | Teano non mi preoccupa | maggiori criticità nell’Agro-aversano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La situazione negli ospedali al momento è sotto controllo, così come quella sul territorio. Emipoco con gli undici casi di Covid conclamati;criticità le riscontriamo in Comuni più piccoli, dove è alto il numero di contagi se raffrontato alla popolazione residente, penso a San Cipriano d’Aversa o a Casapesenna”. E’ quanto spiega ildell’Asl di Caserta Ferdinando Russo il quale, a dispetto della crescita esponenziale del numero di contagi e di persone da assistere nel Casertano – ieri erano 100 in più i positivi rispetto a sabato per un totale di 1312 persone attualmente contagiate dal– si mostra ...