Coronavirus | Cts “Quarantena di 10 giorni e tampone unico”

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell'isolamento fiduciario. "Il CTS, in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela – si legge nella nota – sottolinea l'esigenza di aggiornare il percorso diagnostico per l'identificazione dei casi positivi così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti. Analogamente, il CTS ha ridefinito i criteri dell'isolamento fiduciario dei contatti stretti dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2. Per il raggiungimento dell'obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, il CTS ritiene necessario il coinvolgimento anche dei medici ...

