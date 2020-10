Coronavirus, 4.619 nuovi casi con 85.442 tamponi. Ricoverate 302 persone in più, +32 in terapia intensiva. Morti 39 malati (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 4.619 i nuovi casi di Coronavirus rintracciati nelle ultime 24 ore con 85.442 tamponi, 19mila in meno di domenica. Crescono ancora i malati ricoverati con sintomi (+302) e i contagiati che necessitano di assistenza in terapia intensiva (+32). In un giorno sono 39 i positivi deceduti. Articolo in aggiornamento L'articolo Coronavirus, 4.619 nuovi casi con 85.442 tamponi. Ricoverate 302 persone in più, +32 in terapia intensiva. Morti 39 malati proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 4.619 idirintracciati nelle ultime 24 ore con 85.442, 19mila in meno di domenica. Crescono ancora iricoverati con sintomi (+302) e i contagiati che necessitano di assistenza in(+32). In un giorno sono 39 i positivi deceduti. Articolo in aggiornamento L'articolo, 4.619con 85.442302in più, +32 in39proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 619 Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 4.619 nuovi casi e 39 morti Corriere della Sera Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 4.619 nuovi casi e 39 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 359.569 persone (+4.619 rispetto a ieri, +1,3%; ieri +5.456) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.205sono decedute (+39, +0,1% ...

