Casa a uso ufficio | questione di equilibrio

Rendendo lo smart working «nuova normalità» e obbligando i ragazzi a studiare da casa, la pandemia ha completamente stravolto la geografia dello spazio domestico. Molti di noi sono stati costretti a riorganizzare gli ambienti, trasformandoli in postazioni multifunzionali. Per fortuna, il design asseconda questa tendenza con prodotti sempre più flessibili, modulari ed ergonomici, studiati per permettere di lavorare e studiare nel massimo comfort possibile senza rinunciare all'estetica. Per chi ha molto spazio, l'ideale sarebbe adibire un'area dedicata solo al lavoro, equipaggiata con mobili specifici per ufficio. Spesso però abbiamo a disposizione solo piccoli spazi progettati per essere aree in cui lavorare ma anche leggere, mangiare o creare.

Tutti gli accorgimenti per utilizzare l'acqua in casa con responsabilità verso l'ambiente e con un occhio attento ai consumi in bolletta ...

L’uso delle sue sedie ergonomiche è intuitivo e invitante ... passando per poltrone relax e sedie dining per arredare ogni angolo della casa.

