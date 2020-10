"Caro smascherato, io rispetto le regole e amo i miei nonni. A te non interessa la salute altrui" (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Caro smascherato, io rispetto le regole e amo i miei nonni. Tu sei disinteressato alla salute altrui”. Così recita la lettera di una studentessa del liceo “Bertolucci” di Parma, che si è voluta rivolgere a chi, non indossando i dispositivi di protezione individuali, mette a repentaglio la salute altrui.La lettera, pubblicata sulla pagina Facebook dell’istituto scolastico, prosegue: “Caro smascherato, sono io quella che prendi in giro perché ormai ha le orecchie a sventola a furia di tenere la mascherina per ore, quella che conosce persone considerate ‘soggetti a rischio’ o che semplicemente ama i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) “, iolee amo i. Tu sei disto alla”. Così recita la lettera di una studentessa del liceo “Bertolucci” di Parma, che si è voluta rivolgere a chi, non indossando i dispositivi di protezione individuali, mette a repentaglio la.La lettera, pubblicata sulla pagina Facebook dell’istituto scolastico, prosegue: “, sono io quella che prendi in giro perché ormai ha le orecchie a sventola a furia di tenere la mascherina per ore, quella che conosce persone considerate ‘soggetti a rischio’ o che semplicemente ama i ...

