Call of Duty: Black Ops Cold War ha una mappa in cui è possibile nascondersi nei cespugli e molti reclamano (Di lunedì 12 ottobre 2020) La open beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è stata disponibile per tutto il fine settimana su PlayStation 4 e già ci sono alcuni giocatori che si lamentano per la mappa Cartel.Cartel è una mappa ambientata nelle giungle del Nicaragua dove, come ci si aspetterebbe dal nome della mappa, è ospitato un remoto complesso del cartello. Tuttavia un aspetto del suo design proprio non è andato giù ai giocatori, ovvero i cespugli. Nella corsia centrale della mappa i cespugli sono disposti a fornire copertura. La visibilità è scarsa e molto spesso i giocatori utilizzano questi cespugli come nascondiglio rimanendo così abbastanza coperti dai nemici ...

