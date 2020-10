“Black Box- Ritrova te stesso” | un incubo in cui è facile perdersi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Black Box –te stesso è uno degli otto film prodotti dalla casa di produzione Blumhouse in esclusiva per Amazon Prime Video. L’antologia prende il nome di Welcome to the Blumhouse e verrà completata a gennaio. Black Box si classifica come horror fantascientifico, quindi niente sangue, nessuna morte violenta, solo una forte e crescente sensazione di disagio e inquietudine. La Black Box che risveglia l’inconscio. Le vicende ruotano intorno a un rivoluzionario esperimento scientifico a cui si sottopone volontariamente il protagonista per riacquistare la memoria. Nolan (Mamoudou Athie) soffre infatti di amnesia in seguito a un incidente in cui ha perso la vita la moglie Rachel. La sua rapidissima ripresa fisica dal coma è sorprendente, ma per potersi occupare della loro figlia, ha bisogno di ricordare chi è. Per ...