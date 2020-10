Barista in pausa abbassa la mascherina fuori dal locale per fumare una sigaretta: multa da 400 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stava facendo una pausa dal lavoro ed era uscita dal locale, abbassandosi la mascherina per fumare una sigaretta , a debita distanza dalle altre persone. Una giovane cameriera , però, è stata multata ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stava facendo unadal lavoro ed era uscita dalndosi laperuna, a debita distanza dalle altre persone. Una giovane cameriera , però, è statata ...

