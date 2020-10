Andrea Locatelli Yamaha, in SBK nel team ufficiale nel 2021 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il team Yamaha annuncia che sarà Andrea Locatelli a guidare la moto ufficiale nel WorldSBK per il 2021, dove affiancherà Razgatlioglu. Andrea Locatelli nel team ufficiale Yamaha a fianco di Razgatlioglu A guidare la Yamaha ufficiale nel WorldSBK nel 2021 non sarà nessuno tra Gerloff, Folger e Baz. Ad affiancare il prossimo anno Toprak Razgatlioglu sarà Andrea Locatelli. Il giovane pilota di Alzano Lombardo debutterà così nel mondiale Superbike, dopo aver dominato in questa stagione nel WorldSSP, dove ha conquistato il titolo piloti con due round d’anticipo e vinto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilannuncia che saràa guidare la motonel WorldSBK per il, dove affiancherà Razgatlioglu.nela fianco di Razgatlioglu A guidare lanel WorldSBK nelnon sarà nessuno tra Gerloff, Folger e Baz. Ad affiancare il prossimo anno Toprak Razgatlioglu sarà. Il giovane pilota di Alzano Lombardo debutterà così nel mondiale Superbike, dopo aver dominato in questa stagione nel WorldSSP, dove ha conquistato il titolo piloti con due round d’anticipo e vinto ...

Infatti prima del Round che chiuderà la stagione 2020 è arrivata la notizia che il campione del mondo della classe Supersport Andrea Locatelli nella prossima stagione farà parte del team ufficiale ...

