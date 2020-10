Verratti con l’amaro in bocca | «Creato tanto | però dobbiamo finalizzare»

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 ottobre 2020) Positiva la prestazione di Marcoche dopo il 90′ di Polonia-Italia torna a parlare del terreno di gioco come già fatto dal ct Mancini. «Era dura, penso che il campo sia stato penalizzante per entrambe le squadre. Nonostante questo abbiamooccasioni,cercare di». C’è rammarico per la mancata vittoria. «E’ giusto che sia così perché vuole dire che sappiamo cosa possiamo fare – ha detto alla Rai –. Non era un impegno facile, ma cerchiamo di giocare sempre alla nostra maniera. E’ un punto importante». Foto: Nazionale italiana L'articolocon l’amaro in: «, però ...