Trump fa lo spaccone: 'Sono immunizzato dal Covid, la colpa è tutta della Cina' (Di domenica 11 ottobre 2020) Continua a sparare a zero Donald Trump, che se la prende con Cina, Joe Biden e democratici, ma rassicura sulle sue condizioni di salute, parlando anche in terza persona: "Il presidente è in ottima ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Continua a sparare a zero Donald, che se la prende con, Joe Biden e democratici, ma rassicura sulle sue condizioni di salute, parlando anche in terza persona: "Il presidente; in ottima ...

kiara86769608 : RT @globalistIT: - globalistIT : - bisagnino : Il gentiluomo George W.Bush può far cadere Trump - LaLestofante : RT @Affaritaliani: Il gentiluomo George W.Bush può far cadere Trump - Affaritaliani : Il gentiluomo George W.Bush può far cadere Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Trump spaccone Trump fa lo spaccone: "Sono immunizzato dal Covid, la colpa è tutta della Cina" Globalist.it Trump fa lo spaccone: "Sono immunizzato dal Covid, la colpa è tutta della Cina"

Per la pandemia, il presidente degli Stati Uniti è tornato a puntare il dito contro Pechino in una intervista alla Fox: "La colpa del virus - ha detto Trump - è della Cina". Par ...

Usa, il gentiluomo George W.Bush puo’ far cadere lo ’spaccone’ Trump.

Nancy Pelosi, la Rappresentante democratica della Camera si è chiesta se il Presidente Trump sia in grado di guidare ancora il Paese a causa dell'attuale suo stato di salute non del tutto chiaro. Dopo ...

Per la pandemia, il presidente degli Stati Uniti è tornato a puntare il dito contro Pechino in una intervista alla Fox: "La colpa del virus - ha detto Trump - è della Cina". Par ...Nancy Pelosi, la Rappresentante democratica della Camera si è chiesta se il Presidente Trump sia in grado di guidare ancora il Paese a causa dell'attuale suo stato di salute non del tutto chiaro. Dopo ...