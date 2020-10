Traffico Roma del 11-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdeuna buona domenica Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale del quartiere africano nuovi lavori lungo viale Somalia Fino al prossimo 30 ottobre Il restringimento di carreggiata divieto di transito ai soli mezzi pesanti nel tratto compreso tra la via Salaria è largo Forano anche a Laura e lavori in corso e carreggiata ridotta su via dei savorelli all’altezza di via Anastasio II nella zona di Piazza Cavour a dal primo pomeriggio di ieri si è resa necessaria la chiusura di via Cicerone in direzione di via Vittoria Colonna causa della dissesto del manto stradale come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali tra Piazza del Colosseo Piazza Venezia deviante anche le linee bus che normalmente vi transitano manifestazione in ...