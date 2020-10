Smart working, c’è la proroga fino al 31 gennaio 2021 (Di domenica 11 ottobre 2020) Gabriella Lax - Il rinnovo della modalità semplificata è legato al prolungamento dello stato d’emergenza, riconosciuto per il covid 19. Leggi su studiocataldi (Di domenica 11 ottobre 2020) Gabriella Lax - Il rinnovo della modalità semplificata è legato al prolungamento dello stato d’emergenza, riconosciuto per il covid 19.

Corriere : Cene a casa con 6 persone al massimo, mascherina con amici, smart working. Scuola a distanza? - carlogubi : Dedicato ai nemici imbecilli dello smart working, ai finti compagni che dicono di tornare in ufficio per comprare p… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governo spinge sullo #smartworking, lavoro da casa al 70% per la pubblica amministrazione. Obietti… - VEventuali : RT @LDRaimondo: Lo #smartworking è mettere in moto una profonda rivoluzione culturale. Solo se avremo manager capaci di dare #fiducia #resp… - Arturomarsu : RT @NicolaMelloni: Economia della miseria - come i liberali italiani, i media e parti consistenti dell'establishment attaccano il welfare,… -