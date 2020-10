Sanità Toscana: referto Covid-19 consultabile sulla piattaforma regionale (Di domenica 11 ottobre 2020) Il cittadino può accedere al proprio risultato del test sierologico o molecolare (tampone) collegandosi alla piattaforma regionale. In totale autonomia e sicurezza, per quanto riguarda la gestione dei suoi dati sensibili ai sensi della privacy Leggi su firenzepost (Di domenica 11 ottobre 2020) Il cittadino può accedere al proprio risultato del test sierologico o molecolare (tampone) collegandosi alla. In totale autonomia e sicurezza, per quanto riguarda la gestione dei suoi dati sensibili ai sensi della privacy

FirenzePost : Sanità Toscana: referto Covid-19 consultabile sulla piattaforma regionale - crayencour10 : @holdenboerina @ferruccio_sansa letto. in un attimo sono andata in panico (per fortuna siamo - come sanità - in toscana) - epbernardo : RT @cgiltoscana: ?? #Sanità pubblica e per tutti”: la #Toscana in piazza del Popolo a Roma all’iniziativa di @cgilnazionale e @FpCgilNaziona… - sorrentinoser : RT @cgiltoscana: ?? #Sanità pubblica e per tutti”: la #Toscana in piazza del Popolo a Roma all’iniziativa di @cgilnazionale e @FpCgilNaziona… - mezinette : RT @cgiltoscana: ?? #Sanità pubblica e per tutti”: la #Toscana in piazza del Popolo a Roma all’iniziativa di @cgilnazionale e @FpCgilNaziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Toscana La nuova vita di Enrico Rossi: da ex super governatore ad assessore di paese. «Ecco perché...» Corriere della Sera