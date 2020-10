Perché la sculacciata Usa ad Amazon, Apple, Google e Facebook non avrà conseguenze, per ora, (Di domenica 11 ottobre 2020) Facebook si è definita 'una storia di successo americana', in una dichiarazione a Usa Today: 'Competiamo con un'ampia varietà di servizi con milioni, persino miliardi, di persone che li utilizzano. ... Leggi su startmag (Di domenica 11 ottobre 2020)si è definita 'una storia di successo americana', in una dichiarazione a Usa Today: 'Competiamo con un'ampia varietà di servizi con milioni, persino miliardi, di persone che li utilizzano. ...

irlBrynhildr : RT @dionysiaca: 'Le donne non hanno fantasie sessuali perché amare il sesso è roba da uomini! Le donne fanno sesso x accontentarli' diventa… - vintagedinocore : RT @dionysiaca: 'Le donne non hanno fantasie sessuali perché amare il sesso è roba da uomini! Le donne fanno sesso x accontentarli' diventa… - dionysiaca : 'Le donne non hanno fantasie sessuali perché amare il sesso è roba da uomini! Le donne fanno sesso x accontentarli'… - quellodeigatti : Ho dato una sculacciata al gatto perché s'è infrattato in mezzo ai vestiti da stirare, solo che ho dosato male la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sculacciata Perché è necessario rileggere la Storia della Colonna Infame Pangea.news