Obbligo di mascherina anche per chi fa attività motoria all'aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'Obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'di utilizzare laerano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo; sportiva o' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'...

TgLa7 : Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la #mascherina. Lo scrive il #Viminale i… - HuffPostItalia : Obbligo di mascherina anche per chi fa attività motoria all'aperto - Palazzo_Chigi : Indossare una mascherina non è solamente un obbligo, ma un gesto di responsabilità verso tutta la comunità nazional… - Roma_H_24 : Mascherina, il Viminale chiarisce: 'Obbligo per chi fa semplice attività motoria' - - libellula58 : RT @ManuelaPerrone: La circolare del #Viminale: l'obbligo di indossare la #mascherina all'aperto vale anche per chi fa attività motoria. Es… -