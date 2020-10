METEO 7 Giorni: PIOGGIA e NEVE. Vortice ciclonico freddo sull’Italia (Di domenica 11 ottobre 2020) METEO SINO AL 17 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il peggioramento METEO è entrato nel vivo sull’Italia, con il fronte che porta maltempo su gran parte del Centro-Nord. Il sistema frontale fa da apripista all’aria più fredda che inizia ad affluire trasportata da intense correnti di maestrale dalla Valle del Rodano e di Bora sull’Alto Adriatico. Le temperature sono calate soprattutto al Nord. Sui settori alpini centro-orientali è arriva la NEVE, con fiocchi che si sono spinti fino al di sotto dei 1000 metri di quota grazie anche alle precipitazioni intense, a conferma di un’irruzione artica dalle caratteristiche prettamente invernali. L’aria più fredda, a contatto col Mediterraneo, sta favorendo l’approfondimento di un minimo di pressione tra il Mar Ligure ed il ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 ottobre 2020)SINO AL 17 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il peggioramentoè entrato nel vivo sull’Italia, con il fronte che porta maltempo su gran parte del Centro-Nord. Il sistema frontale fa da apripista all’aria più fredda che inizia ad affluire trasportata da intense correnti di maestrale dalla Valle del Rodano e di Bora sull’Alto Adriatico. Le temperature sono calate soprattutto al Nord. Sui settori alpini centro-orientali è arriva la, con fiocchi che si sono spinti fino al di sotto dei 1000 metri di quota grazie anche alle precipitazioni intense, a conferma di un’irruzione artica dalle caratteristiche prettamente invernali. L’aria più fredda, a contatto col Mediterraneo, sta favorendo l’approfondimento di un minimo di pressione tra il Mar Ligure ed il ...

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

(LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). La situazione nel resto della Campania. La presenza dell'alta pressione garantirà una cielo parzialmente ...

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.