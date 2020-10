Meghan Markle | il dolore per essere «persona più trollata del mondo»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il fatto di essere «la persona più trollata del mondo» è per Meghan Markle un motivo di forte disagio psicologico, di esasperazione e di abuso. Ne parla lei stessa in un’apparizione con il principe Harry in un podcast per celebrare la Giornata della Salute Mentale: «Mi è stato detto che sono stata la persona più trollata del mondo nel 2019, sia tra gli uomini che tra le donne. E pensare che per otto mesi di quel periodo non sono stata nemmeno esposta per via della maternità e del bambino», specifica la Duchessa di Sussex. «Quello che è stato possibile produrre e sfornare su di me è quasi invidiabile, ma nessuno può capire come ci si sente: non mi importa se hai 15 o 25 anni, perché quello che fa alla tua salute mentale ed emotiva è veramente dannoso».