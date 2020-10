Hellas Verona, Barak: “State sereni, sto benissimo. Tornerò presto” (Di domenica 11 ottobre 2020) Antonin Barak rassicura i tifosi. Il centrocampista dell’Hellas Verona, risultato positivo al Covid-19 dai tamponi effettuati durante il ritiro in Repubblica Ceca, ha voluto mandare un messaggio social ai suoi fans. “Un messaggio per tutti, state sereni” ha scritto l’ex Udinese su Instagram, “sto benissimo e non sento niente. Mi dispiace tanto di non poter essere con la nazionale per le prossime due partite contro Israele e Scozia. Ritornerò presto in campo con una grande forza! Un abbraccio a tutti. E sempre con il sorriso. Forza Hellas!“. View this post on Instagram 🇨🇿 Pro všechny co mi píšou, moc díky za zprávy, ale můžete byt ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Antoninrassicura i tifosi. Il centrocampista dell’, risultato positivo al Covid-19 dai tamponi effettuati durante il ritiro in Repubblica Ceca, ha voluto mandare un messaggio social ai suoi fans. “Un messaggio per tutti, state” ha scritto l’ex Udinese su Instagram, “stoe non sento niente. Mi dispiace tanto di non poter essere con la nazionale per le prossime due partite contro Israele e Scozia. Ritornerò presto in campo con una grande forza! Un abbraccio a tutti. E sempre con il sorriso. Forza!“. View this post on Instagram 🇨🇿 Pro všechny co mi píšou, moc díky za zprávy, ale můžete byt ...

FBiasin : 'Antonin #Barák dell'#Hellas Verona è risultato positivo dopo i test effettuati durante il ritiro della Nazionale d… - JuventusFCYouth : Terza giornata, terza vittoria per la nostra #Under19 Femminile ?? 0??-8?? in casa dell'Hellas Verona ?? Giordano… - sportface2016 : #calcio #SerieA #HellasVerona, il messaggio di Antonin #Barak - chicco288 : RT @JuventusFCYouth: Terza giornata, terza vittoria per la nostra #Under19 Femminile ?? 0??-8?? in casa dell'Hellas Verona ?? Giordano ??… - Fprime86 : RT @JuventusFCYouth: Terza giornata, terza vittoria per la nostra #Under19 Femminile ?? 0??-8?? in casa dell'Hellas Verona ?? Giordano ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Hellas Verona, Gunter positivo al COVID-19: "Sto bene, tornerò più forte di prima" TUTTO mercato WEB Covid, Hellas Verona: Gunter positivo ai test - PianetaGenoa1893

Il club gialloblù conclude la nota: «Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi». L’Hellas Verona, prossimo avversario del Genoa in campionato, ha resto noto in un comunicat ...

Hellas Verona, Gunter positivo: il resto del gruppo negativo

E' stato lo stesso club veneto a renderlo noto: 'L'Hellas Verona Fc - si legge - comunica che, nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo, è emersa la positività al Covid-19 di Koray Gunt ...

Il club gialloblù conclude la nota: «Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi». L’Hellas Verona, prossimo avversario del Genoa in campionato, ha resto noto in un comunicat ...E' stato lo stesso club veneto a renderlo noto: 'L'Hellas Verona Fc - si legge - comunica che, nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo, è emersa la positività al Covid-19 di Koray Gunt ...