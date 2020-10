F1 | GP Eifel 2020 | Hamilton | “Orgoglioso di aver eguagliato Schumacher”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Il record di Schumacher? Un orgoglio enorme. Ricordo quando giocavo con lui ai videogiochi e non pensavo di poterlo avvicinare, figurarsi eguagliarlo. Questo è un record straordinario, un onore incredibile, mi sono reso conto dilo raggiunto solo in pit lane. Devo tutto al mio team che continua a spingere al massimo e mi sta dando tutto“. Così Lewisdopo la vittoria nel GP dell’, che ha permesso al pilota inglese di raggiungere il record di 91 vittorie in F1 di Michael Schumacher. “Ho fatto un’ottima partenza, ho affiancato Bottas ma ho avuto un sottosterzo. Gli ho lasciato spazio per evitare l’incidente, lui ha fatto un lavoro fantastico e ho cercato di tenere duro gestendo le gomme. Non è stata una gara semplice, le Red Bull erano velocissime, in particolare ...