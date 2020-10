Ezio Greggio a Verissimo: «A Montecarlo mi ero chiuso in casa, non lascio Striscia. Lockdown all’italiana non è un film offensivo» (Di domenica 11 ottobre 2020) C’è anche Ezio Greggio tra gli ospiti di Verissimo. L’attore e conduttore televisivo, organizzatore e protagonista del Festival della Commedia di Montecarlo, ha vissuto giorni intensi e si prepara alla serata finale, ma ha accettato l’invito di Silvia Toffanin in trasmissione. «Durante il Lockdown passato a Montecarlo non uscivo praticamente mai di casa, ho letto tanti libri, specialmente quelli iniziati e mai finiti, visto tantissimi film e fatto un po’ di social, mi sono divertito molto con Enzo Iacchetti, Alessandro Del Piero e Gerry Scotti. Quando esco, indosso sempre due o tre mascherine, una sopra all’altra» – spiega Ezio Greggio, protagonista di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020) C’è anchetra gli ospiti di. L’attore e conduttore televisivo, organizzatore e protagonista del Festival della Commedia di, ha vissuto giorni intensi e si prepara alla serata finale, ma ha accettato l’invito di Silvia Toffanin in trasmissione. «Durante ilpassato anon uscivo praticamente mai di, ho letto tanti libri, specialmente quelli iniziati e mai finiti, visto tantissimie fatto un po’ di social, mi sono divertito molto con Enzo Iacchetti, Alessandro Del Piero e Gerry Scotti. Quando esco, indosso sempre due o tre mascherine, una sopra all’altra» – spiega, protagonista di ...

