Elisabetta Gregoraci, quanto guadagna al Grande Fratello Vip? (Di lunedì 12 ottobre 2020) La showgirl ha un cachet alto per la sua partecipazione al reality di Canale 5 Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa del Grande Fratello Vip conduce una vita agiata ed extra lusso. La donna prima e dopo il matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, proprio come lui stesso ha ammesso in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” non avrebbe nessun problema di tipo economico: “Non lo dico, ma Elisabetta non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. Una dichiarazione dalla quale si evincerebbe la sua disapprovazione alla partecipazione della ex moglie al GF Vip. Dal mantenimento all’appartamento a Montecarlo Facendo qualche conto infatti, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) La showgirl ha un cachet alto per la sua partecipazione al reality di Canale 5fuori dalla casa delconduce una vita agiata ed extra lusso. La donna prima e dopo il matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, proprio come lui stesso ha ammesso in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” non avrebbe nessun problema di tipo economico: “Non lo dico, manon è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. Una dichiarazione dalla quale si evincerebbe la sua disapprovazione alla partecipazione della ex moglie al GF. Dal mantenimento all’appartamento a Montecarlo Facendo qualche conto infatti, ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - fookinglosah23 : RT @fvnzioniamo: tommaso vuole andare nell’altra stanza perché non si sente più a suo agio e la gregoraci gli dice che manco il figlio reag… - xharryhug_ : RT @fvnzioniamo: tommaso vuole andare nell’altra stanza perché non si sente più a suo agio e la gregoraci gli dice che manco il figlio reag… - arvthood : RT @fvnzioniamo: tommaso vuole andare nell’altra stanza perché non si sente più a suo agio e la gregoraci gli dice che manco il figlio reag… - amandamari8 : RT @oudreihorne: La Gregoraci è la maestra che trovi alle scuole elementari che non sa usare il congiuntivo. E tu a sei anni sai coniugare… -