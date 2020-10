Domenica In, Maria De Filippi: "Così Marta Flavi scoprì me e Maurizio Costanzo" (Di domenica 11 ottobre 2020) A Domenica IN Maria De Filippi ha raccontato a Mara Venier come Marta Flavi ha scoperto della sua relazione con Maurizio Costanzo: 'Lei alzò la cornetta dall'altra parte e disse...'. Maria De Filippi a Domenica in ha raccontato come Marta Flavi scopri la sua relazione con Maurizio Costanzo. Ospite di Mara Venier la conduttrice di Amici ha rivelato anche alcuni aneddoti della sua infanzia e della morte del padre. È la prima volta di Maria De Filippi a Domenica In: già l'anno scorso Mara Venier aveva provato a portare la conduttrice di Amici nel suo salotto Domenicale ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) AINDeha raccontato a Mara Venier comeha scoperto della sua relazione con: 'Lei alzò la cornetta dall'altra parte e disse...'.Dein ha raccontato comescopri la sua relazione con. Ospite di Mara Venier la conduttrice di Amici ha rivelato anche alcuni aneddoti della sua infanzia e della morte del padre. È la prima volta diDeIn: già l'anno scorso Mara Venier aveva provato a portare la conduttrice di Amici nel suo salottole ...

