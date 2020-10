Covid: Cts, quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone negativo per uscire dall’isolamento (Di domenica 11 ottobre 2020) È quanto è emerso dalla riunione tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Speranza. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 ottobre 2020) È quanto è emerso dalla riunione tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Speranza. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Sulle nuove restrizioni valuteremo in queste ore' | Domenica riunione d'emergenza con il Cts… - Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Arcuri: 'Non ci sono condizioni pe… - petergomezblog : Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone d… - Thelma02559007 : RT @adrianobusolin: 'Migranti immuni dal Covid'. Farsa spaziale: la Meloni chiama in causa il Cts, per la Lamorgese si mette male https://t… - tablerider : RT @MamolkcsMamol: Covid, il Cts: quarantena a 10 giorni, un solo tampone in uscita. Test molecolari e antigenici per i contatti da medici… -