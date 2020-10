Covid, Arcuri: “Chiusa gara per 5 milioni di test rapidi, li acquisiremo in 7-10 giorni. Verranno distribuiti anche ai medici di base” (Di domenica 11 ottobre 2020) Cinque milioni di test rapidi antigenici saranno acquisiti entro dieci giorni. Lo assicura Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, nei giorni in cui l’impennata di casi ha spinto ai limiti la capacità di screening dell’Italia, con lunghe attese per effettuare i tamponi e tempi in alcuni casi più lenti per ricevere i risultati. “Ieri abbiamo chiuso la gara per acquisire 5 milioni di test rapidi antigenici”, ha annunciato Arcuri a Mezz’ora in più su Rai3. Spiegando anche che “sono 39 le imprese che hanno risposto alla richiesta di offerta”, quindi “abbiamo oltre 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Cinquediantigenici saranno acquisiti entro dieci. Lo assicura Domenico, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, neiin cui l’impennata di casi ha spinto ai limiti la capacità di screening dell’Italia, con lunghe attese per effettuare i tamponi e tempi in alcuni casi più lenti per ricevere i risultati. “Ieri abbiamo chiuso laper acquisire 5diantigenici”, ha annunciatoa Mezz’ora in più su Rai3. Spiegandoche “sono 39 le imprese che hanno risposto alla richiesta di offerta”, quindi “abbiamo oltre 100 ...

Il Governo "sta valutando l'utilizzo dei test rapidi anche per le scuole", annuncia il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che in un post su Facebook esclude anche nuove misure anti Covid nelle .

Sono in arrivo “almeno 5 milioni di test rapidi, ci servirà una settimana, dieci giorni per acquisirli”. Così il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ospite di ‘Mezz’or ...

