Covid-19, ennesima vittima al "Moscati": muore 81enne di Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta poco fa, al Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, una 81enne domiciliata ad Avellino. La donna era arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 5 ottobre scorso. Risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nell'Unità operativa di Malattie Infettive e poi trasferita al Covid Hospital. Era affetta da patologie pregresse.

Anche oggi il virus colpisce duro nel Viterbese: 38 casi accertati di positività dalla Asl di Viterbo e ulteriori 4 sono stati comunicati da strutture sanitarie extra Asl.

