Alessandro Gassmann il provocatore. Ecco le ultime frecciatine scoccate (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo . Ospite nella trasmissione Da Noi…a ruota libera, Gassmann torna a parlare del successo che sta ottenendo con la sua ultima fiction e della sua famiglia. L’attore è già intervenuto di recente su suo figlio Leo, al momento impegnatissimo in progetti musicali. Gassmann si sarebbe lasciato andare a rivelazioni sui retroscena del festival di Sanremo a … Leggi su youmovies (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo . Ospite nella trasmissione Da Noi…a ruota libera,torna a parlare del successo che sta ottenendo con la sua ultima fiction e della sua famiglia. L’attore è già intervenuto di recente su suo figlio Leo, al momento impegnatissimo in progetti musicali.si sarebbe lasciato andare a rivelazioni sui retroscena del festival di Sanremo a …

GassmanGassmann : Domenica In, Alessandro Gassmann contro la violenza: «L'odio? Dobbiamo capire da cosa viene» ???????? - bubinoblog : DA NOI A RUOTA LIBERA E DOMENICA LIVE: ALESSANDRO GASSMANN, SERENA ROSSI, MARCO CARTA E SABRINA SALERNO - MessinaMag : Francesca Fialdini nella nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera”, in diretta domenica 11 ottobre, alle 17.20, su R… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Da noi ..... a ruota libera' dell'11 ottobre alle 17.20 su RAI 1: ospite Alessandro Gassmann)… - SMSNEWSOFFICIAL : “Da Noi…A Ruota Libera: ospiti Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Luigi Fedele, Serena Rossi -