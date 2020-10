Tutti gli stipendi dei calciatori di serie A (Di sabato 10 ottobre 2020) Dalla Juventus all'Inter, dalle romane , alle genovesi. Ecco, squadra per squadra gli stipendi, gli ingaggi dei giocatori in serie A per la stagione 2020-2022Da aggiungere che per molti c'è la variabile dei bonus che possono far aumentare lo stipendio anche del 20%AtalantaGomez (2), Zapata (1,8), Muriel (1,8), Ilicic (1,8), Pasalic (1), Miranchuk (1,5), Caldara (1), De Roon (1), Malinovski (1), Toloi (1), Palomino (0,8), Castagne (0,6), Piccini (0,8), Freuler (0,8), Hateboer (0,8), Gollini (0,8), Djmsiti (0,8), Sportiello (0,6), Lammers (0,8), Gosens (0,8), Mojica (0,5), De Paoli (0,35), Sutalo (0,25), Rossi (0,1)Gli stipendi dei calciatori sono netti e annualiBeneventoGlik (2,5), Falque (1,7), Lapadula (1,6), Caprari (0,9), Ionita (0,9), Viola (0,75), Maggio (0,7), Hetemaj (0,7), Sau (0,7), ... Leggi su panorama (Di sabato 10 ottobre 2020) Dalla Juventus all'Inter, dalle romane , alle genovesi. Ecco, squadra per squadra gli, gli ingaggi dei giocatori inA per la stagione 2020-2022Da aggiungere che per molti c'è la variabile dei bonus che possono far aumentare loo anche del 20%AtalantaGomez (2), Zapata (1,8), Muriel (1,8), Ilicic (1,8), Pasalic (1), Miranchuk (1,5), Caldara (1), De Roon (1), Malinovski (1), Toloi (1), Palomino (0,8), Castagne (0,6), Piccini (0,8), Freuler (0,8), Hateboer (0,8), Gollini (0,8), Djmsiti (0,8), Sportiello (0,6), Lammers (0,8), Gosens (0,8), Mojica (0,5), De Paoli (0,35), Sutalo (0,25), Rossi (0,1)Glideisono netti e annualiBeneventoGlik (2,5), Falque (1,7), Lapadula (1,6), Caprari (0,9), Ionita (0,9), Viola (0,75), Maggio (0,7), Hetemaj (0,7), Sau (0,7), ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Cosa fare a Torino 10 e 11 ottobre: tutti gli eventi del weekend Mole24 Serie A: tutti gli stipendi dei calciatori

Quest'anno il monte ingaggi delle 20 squadre di Serie A è sceso a 1 miliardo e 288 milioni di euro lordi, rispetto al miliardo e 360 milioni della scorsa stagione. Il calciatore più pagato è Cristiano ...

