Tommaso Zorzi, scompiglio al Grande Fratello Vip: “Non mi guarda neanche più” (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo Tommaso Zorzi, scompiglio al Grande Fratello Vip: “Non mi guarda neanche più” . Sembrerebbe che ci sia un po’ di tensione nella casa del Grande Fratello Vip e i protagonisti sono Tommaso Zorzi e Matilde Brandi. Nel corso della giornata dell’8 ottobre c’è stata una furiosa litigata tra i due Vip e le cose non sembrano essersi ancora appianate. Ma qual è stato il motivo scatenante? Sembra che … Leggi su youmovies (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articoloalVip: “Non mipiù” . Sembrerebbe che ci sia un po’ di tensione nella casa delVip e i protagonisti sonoe Matilde Brandi. Nel corso della giornata dell’8 ottobre c’è stata una furiosa litigata tra i due Vip e le cose non sembrano essersi ancora appianate. Ma qual è stato il motivo scatenante? Sembra che …

trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - assonnata_ : Zorzi schifa totalmente la Brandi da un po’ e leggo anche che ha un piano per far esplodere Zelletta. Tommaso sono… - MatteoFreschini : “Io quando non sono nominato, significa che forse non sto facendo il mio dovere” Tommaso Zorzi, ore 3:30 #gfvip - Scarlett9413 : RT @giulys_9: “Io quando non sono nominato, significa che forse non sto facendo il mio dovere” Tommaso Zorzi, ore 3:30 ?? #gfvip https://… -