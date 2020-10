Simone Inzaghi: “Filippo mi è stato vicino. Lazio penalizzata dopo la pandemia” (Di sabato 10 ottobre 2020) Ospiti del Festival dello Sport al “Piccolo Teatro” di Milano, i fratelli Filippo e Simone Inzaghi, allenatori rispettivamente del Benevento e della Lazio, hanno partecipato all’incontro “Mio fratello allena in Serie A”. “Sono contento per Pippo – ha detto Simone -, la sua squadra è partita bene, con ottime prestazioni. Sono molto fortunato, ho avuto un fratello che mi è rimasto sempre vicino. È un modello, non solo in campo. Avrebbe sempre segnato tantissimo, anche con il Var. È un vincente nella vita, non solo come calciatore. Forse è stato celebrato poco in alcuni momenti. Lo scudetto del 2000 è indimenticabile per i tifosi della Lazio. Fu una giornata ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Ospiti del Festival dello Sport al “Piccolo Teatro” di Milano, i fratelli Filippo e, allenatori rispettivamente del Benevento e della, hanno partecipato all’incontro “Mio fratello allena in Serie A”. “Sono contento per Pippo – ha detto-, la sua squadra è partita bene, con ottime prestazioni. Sono molto fortunato, ho avuto un fratello che mi è rimasto sempre. È un modello, non solo in campo. Avrebbe sempre segnato tantissimo, anche con il Var. È un vincente nella vita, non solo come calciatore. Forse ècelebrato poco in alcuni momenti. Lo scudetto del 2000 è indimenticabile per i tifosi della. Fu una giornata ...

