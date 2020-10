Sapri | ss18 | entro lunedì la riapertura

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nella mattinata di ieri sono state ultimate le operazioni di ispezione, verifica, pulizia e disgaggio delle masse instabili presenti nelle aree attraversate dall’incendio lo scorso 17 agosto. Come stabilito nel tavolo tecnico tenutosi in Prefettura il giorno 07.09.2020, ANAS procederà alla revoca dell’ordinanza n. 468 del 17.08.2020 a partire dal giorno 12.10.2020, al termine delle operazioni di sistemazione di alcune barriere e opere di protezione di sicurezza danneggiate a seguito del disgaggio effettuato. Completata questa fase emergenziale, l’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Antonio Gentile, si è impegnata con le istituzioni competenti per la programmazione di un intervento per la messa in sicurezza definitiva dell’importante arteria ...