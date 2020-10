Positiva per due volte in sette mesi: «È raro ma non gridate al fenomeno» (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha 48 anni, vive in Garfagnana. Il professor Menichetti: «La documentazione clinica va esaminata con cura, può trattarsi di re-infezione» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha 48 anni, vive in Garfagnana. Il professor Menichetti: «La documentazione clinica va esaminata con cura, può trattarsi di re-infezione»

poliziadistato : #8ottobre Fermato da #squadramobile Enna operatore socio sanitario in struttura a Troina. Indagato per violenza ses… - LauraGaravini : #NargesMohammadi è libera. Una notizia bella e positiva per tutti coloro che lottano per la libertà. Che serve da s… - ElettraLambo : Anche se oggi sono molto giú per la mia cavallina che purtroppo é in clinica...spero vi sia piaciuta la mia intervi… - vvikodin : magari voleva semplicemente iniziare a vivere normalmente. dire per forza che si è transgender non è una cosa posit… - laurasalo : RT @mtizzoni: Per esempio, in uno di questi scenari, possiamo stimare la probabilità di trovare una persona positiva a SARS-CoV-2 in un eve… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva per Bari, chiusa per Covid la Rianimazione al San Paolo: una paziente positiva La Gazzetta del Mezzogiorno Preziosi esclusivo: "Juve-Napoli, uno spot mortale per il nostro calcio"

Il presidente del Genoa: "Non ho mai accusato De Laurentiis. La ricerca della verità è materia della procura. Temo tuttavia che il Napoli vada incontro a una penalizzazione" ...

Onnis, commissario per l'emergenza: «Si è abbassata la percezione del pericolo. Così tornano a rischio le prestazioni sanitarie»

PERUGIA - Al sesto piano del palazzo del Broletto, sede operativa della Regione, i numeri aiutano a capire l’emergenza, ma lo fanno ancora di più le parole del commissario ...

Il presidente del Genoa: "Non ho mai accusato De Laurentiis. La ricerca della verità è materia della procura. Temo tuttavia che il Napoli vada incontro a una penalizzazione" ...PERUGIA - Al sesto piano del palazzo del Broletto, sede operativa della Regione, i numeri aiutano a capire l’emergenza, ma lo fanno ancora di più le parole del commissario ...