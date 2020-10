Pillola fino a 5 giorni dopo | via libera dell’Aifa all’utilizzo per le minorenni senza ricetta

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 10 ottobre 2020) Non sarà più necessaria la prescrizione medica per dispensare alleUlipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenzaa cinqueil rapporto. «Si tratta di uno strumento altamente efficace per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto – ha spiegato il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini – e consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze». Al momento dell’acquisto in farmacia sarà accompagnato … Continua L'articoloa 5, viadell’Aifa all’utilizzo per le...