'Pago io per tutti. Non voglio essere capro espiatorio', Palamara, (Di sabato 10 ottobre 2020) Luca Palamara, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine, si difende a Tgcom24 e spiega: 'Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del ... Leggi su askanews (Di sabato 10 ottobre 2020) Luca, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine, si difende a Tgcom24 e spiega: 'Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del ...

taleequaleshow : Ha studiato i minimi particolari per poter vincere anche stasera #Pago si è trasformato in @TheTonyHadley! Ce la fa… - fattoquotidiano : 'PAGO PER TUTTI' Il pm è stato rimosso: “Oltre lotti, incontrai altri politici” [di Antonella Mascali]… - LaStampa : Palamara radiato dalla magistratura: “Pago io per tutti” - Flavr7 : RT @MinutemanItaly: È una giornalista RAI, ed il prossimo anno il mio canone se lo scordano, li voglio vedere tutti sotto i ponti, ed a ch… - marino29b : RT @fattoquotidiano: 'PAGO PER TUTTI' Il pm è stato rimosso: “Oltre lotti, incontrai altri politici” [di Antonella Mascali] #FattoQuotidian… -