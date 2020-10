Nettuno | continuano a salire i contagi | 6 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore

(Di sabato 10 ottobre 2020) Dai dati forniti dalla ASL Roma 6 si registrano cinquedi48 ore. Si tratta di due donne di 37 e 42 anni e tre uomini di 41, 44 e 82 anni. Tutti sono collegati a cluster già noti e sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 19 di cui 1 ospedalizzato. su Il Corriere della Città.

