Lalla Romano | la poetessa moderna e quel coraggio di raccontare

Una poetessa moderna che attraverso le parole, reali e essenziali, è riuscita a raccontare l'esistenza nelle sue sfaccettature più intime e quotidiane. Il suo nome è Graziella Romano, detta Lalla, ed è a oggi considerata una delle figure più importanti e significative del Novecento letterario Italiano. Amata da generazioni, è tra le poche donne a vincere il premio Strega con il romanzo Le parole tra noi leggere. I suoi libri sono testi contemplativi che, attraverso la memoria e una prosa poetica, raccontano verità esistenziali che riguardano tutte noi. Per me scrivere è stato sempre cogliere, dal tessuto fitto e complesso della vita qualche immagine, dal rumore del mondo qualche nota, e circondarle di silenzio.

