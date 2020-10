John David Washington si unisce a Christian Bale e Margot Robbie in un film di David O Russell (Di sabato 10 ottobre 2020) John David Washington reciterà a fianco di Christian Bale e Margot Robbie nel film di prossima uscita di David O. Russell John David Washington si unisce a Christian Bale e Margot Robbie nel nuovo progetto ancora senza titolo di David O. Russell per la New Regency. Sebbene non siano trapelati molti dettagli per quanto riguarda la trama o i personaggi del film, secondo quanto riportato dal sito web Deadline le riprese dovrebbero iniziare il prossimo Gennaio a ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020)reciterà a fianco dineldi prossima uscita diO.sinel nuovo progetto ancora senza titolo diO.per la New Regency. Sebbene non siano trapelati molti dettagli per quanto riguarda la trama o i personaggi del, secondo quanto riportato dal sito web Deadline le riprese dovrebbero iniziare il prossimo Gennaio a ...

