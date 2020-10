Jessica Antonini confessa la verità | “Mi fa sentire come se fossi a nudo…”

Leggi su meteoweek

(Di sabato 10 ottobre 2020)la verità e quello che realmente prova per Davide con cui ha deciso di uscire dopo pochi mesi da Uomini e Donne. Quali sono state le sue affermazioni? La ex tronista del trono classico era stata invitata da Maria De Filippi avendo così la possibilità di potersi mettere in gioco cercando così … L'articolola verità: “Mi fasea nudo…” proviene da www.meteoweek.com.