Jane Fonda e il sesso: "Ne ho fatto tanto, ma ho un unico rimpianto" (Di sabato 10 ottobre 2020) Jane Fonda ha raccontato di aver fatto tanto sesso nella sua vita ma anche di non avere più né il tempo né l'età per farlo e svela di avere un unico, grande rimpianto: ecco di chi si tratta. Jane Fonda ha svelato di non avere più tempo per il sesso ma di averne fatto molto durante la sua vita, costellata da ben tre matrimoni. L'attrice ha quindi parlato del suo più grande rimpianto dal punto di vista sessuale: il cantautore Marvin Gaye. Quando mancano poco più di due mesi al suo 83esimo compleanno, Jane Fonda si è aperta al The Ellen DeGeneres Show, parlando del suo rapporto con il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 ottobre 2020)ha raccontato di avernella sua vita ma anche di non avere più né il tempo né l'età per farlo e svela di avere un, grande: ecco di chi si tratta.ha svelato di non avere più tempo per ilma di avernemolto durante la sua vita, costellata da ben tre matrimoni. L'attrice ha quindi parlato del suo più grandedal punto di vista sessuale: il cantautore Marvin Gaye. Quando mancano poco più di due mesi al suo 83esimo compleanno,si è aperta al The Ellen DeGeneres Show, parlando del suo rapporto con il ...

