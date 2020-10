Inghilterra | Southgate | «Non c’è certezza sullo svolgimento dell’Europeo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Garethha lanciato l’allarmedel prossimo Europeo Gareth, commissario tecnico dell’, ai media britannici ha lanciato l’allarme riguardo allodel prossimo Europeo; rimandato dal 2020 al 2021 a causa del Covid-19. «È impossibile dire conche l’Europeo avrà luogo il prossimo anno. Penso sia altrettanto impossibile dire con sicurezza che, se si dovesse giocare, il torneo si disputerà con lo stesso format a cui siamo abituati. Ci sono segnali che ci fanno sperare che le cose, in merito all’andamento della pandemia da Coronavirus, possano andare un po’ meglio entro la primavera, ma non so. Spero possa essere davvero ...