GP Eifel, qualifiche: Bottas, in pole, super Leclerc è 4° (Di sabato 10 ottobre 2020) Un sabato al Nurburgring da incorniciare, con una gran bella lotta per la pole position che ha premiato Valtteri Bottas , il più veloce di tutti nelle qualifiche del GP Eifel . Beffati Hamilton e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) Un sabato al Nurburgring da incorniciare, con una gran bella lotta per laposition che ha premiato Valtteri, il più veloce di tutti nelledel GP. Beffati Hamilton e ...

SkySportF1 : BOTTAS SI IMPONE SU HAMILTON (?? #FP3) Super Leclerc terzo, Vettel è quinto I risultati ? - SkySportF1 : ? VETTEL ELIMINATO PER POCHI MILLESIMI (?? #Q2) Fuori anche Gasly, Kvjat, Giovinazzi, e Magnussen Il LIVE ?… - SkySportF1 : HULKENBERG CHIUDE ULTIMO (?? #Q1) Eliminati anche Latifi, Russell, Grosjean, Raikkonen, Il LIVE ?… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #EifelGP???? Gp Eifel 2020-Qualifiche: Leclerc quarto dietro a Verstappen, Vettel eliminato in Q2… - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Formula 1, qualifiche del Gp Eifel in Germania: pole di Bottas, quarto Leclerc -