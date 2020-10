GF VIP | Franceska Pepe lite furiosa dietro le quinte | cosa è successo?

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5 con la sua quinta edizione. Il reality show è condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e gli opinionisti di quest’anno sono Antonella Elia, subentrata a Wanda Nara, e Pupo. Il Grande Fratello Vip sta regalando delle puntate davvero ricche di sorprese e tanto divertimento. Tra momenti divertenti si alternano anche attimi di caos per i battibecchi che si vengono a creare tra gli inquilini della casa.si è già resa protagonista per le discussioni avute con molti inquilini della casa. In seguito alla sua eliminazione avrebbe dovuto essere presente nella puntata di ieri nella postazione degli eliminati vicino a Fulvio Abbate. Ma qualnon è ...