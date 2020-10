Gerry Scotti dichiarazione agghiacciante : “Aveva in mano un pacchetto” (Di sabato 10 ottobre 2020) Momento di grande gioia e anche commozione a Verissimo durante l’intervista che Gerry Scotti ha rilasciato a Silvia Toffanin. La vita del conduttore sta per cambiare in modo radicale e il che gli permetterà di vestire un ruolo per il quale i fan non vedevano l’ora che potesse succedere. Nel corso di questi anni abbiamo … L'articolo Gerry Scotti dichiarazione agghiacciante : “Aveva in mano un pacchetto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Momento di grande gioia e anche commozione a Verissimo durante l’intervista cheha rilasciato a Silvia Toffanin. La vita del conduttore sta per cambiare in modo radicale e il che gli permetterà di vestire un ruolo per il quale i fan non vedevano l’ora che potesse succedere. Nel corso di questi anni abbiamo … L'articolo: “Aveva inun pacchetto” proviene da www.meteoweek.com.

funzioniamo : RT @_MyWorldAizram_: “Oggi avremo una puntata bellissima, perché avremo ospite lui, l’attore del momento, Can Yaman. Allora iniziamo con… - Rosalba87806187 : RT @Sandra09469875: Gerry scotti... No non è lui #VerissimoCanYaman - CrescenzoFilo : RT @michvael: Gerry Scotti ha visto sia Can che Demet #CanAVerissimo - ehysomerhalder : RT @pausinismile: Silvia che dice 'ma iniziamo con lui, l'amatissimo...' io convintissima fosse Can e poi urla 'gerry scotti'. ?? #Verissim… - Rosalba87806187 : RT @RosaCanyaman: Anche Gerry Scotti ha chiesto di Can Yaman #VerissimoCanYaman -